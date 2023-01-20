Menu
The Legend of Vox Machina 2022, season 2

The Legend of Vox Machina season 2 poster
The Legend of Vox Machina 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"The Legend of Vox Machina" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Легенда о Vox Machina» приключения главных героев продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне большинство событий разворачивается на континенте Тал’Дорей – в мегаполисе Эмона и городе-государстве под названием Уайтстоун. Чтобы спасти Экзандрию от воздействия злых магических сил, компания неудачников, зовущая себя «Вокс Машина», выдвинулась на спасательную операцию по приказанию Властелина Уриэля. Он попросил их выяснить, кто оказывает разрушительное воздействие на окраины. Герои вступают в сражения и принимают участие в зловещих ритуалах. В новом сезоне они продолжат свой путь, полный опасностей.

Series rating

8.4
Rate 16 votes
8.4 IMDb

The Legend of Vox Machina List of episodes

Rise of the Chrome Conclave
Season 2 Episode 1
20 January 2023
The Trials of Vasselheim
Season 2 Episode 2
20 January 2023
The Sunken Tomb
Season 2 Episode 3
20 January 2023
Those Who Walk Away
Season 2 Episode 4
27 January 2023
Pass Through Fire
Season 2 Episode 5
27 January 2023
Into Rimecleft
Season 2 Episode 6
27 January 2023
The Fey Realm
Season 2 Episode 7
3 February 2023
Echo Tree
Season 2 Episode 8
3 February 2023
A Test of Pride
Season 2 Episode 9
3 February 2023
The Killbox
Season 2 Episode 10
10 February 2023
Belly of the Beast
Season 2 Episode 11
10 February 2023
The Hope Devourer
Season 2 Episode 12
10 February 2023
