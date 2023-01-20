Во 2 сезоне сериала «Легенда о Vox Machina» приключения главных героев продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне большинство событий разворачивается на континенте Тал’Дорей – в мегаполисе Эмона и городе-государстве под названием Уайтстоун. Чтобы спасти Экзандрию от воздействия злых магических сил, компания неудачников, зовущая себя «Вокс Машина», выдвинулась на спасательную операцию по приказанию Властелина Уриэля. Он попросил их выяснить, кто оказывает разрушительное воздействие на окраины. Герои вступают в сражения и принимают участие в зловещих ритуалах. В новом сезоне они продолжат свой путь, полный опасностей.