В 1 сезоне сериала «Легенда о Vox Machina» события происходят в вымышленном мире под названием Экзандрия. Но большая часть действия развернется на континенте Тал'Дорей – в таких местах, как столица Имон и город-государство Уайтстоун. Главные герои – это компания неудачников, которые пьянствуют и обожают ввязываться в неприятности. Отчаянно пытаясь рассчитаться со своими долгами в кабаке, персонажи в конечном счете отправляются на спасение королевства Экзандрии от злых сил. На пути они сталкиваются с огромным количеством вызовов, отражают атаки недругов и постепенно проникаются доверием друг к другу.