The Legend of Vox Machina 2022, season 1

The Legend of Vox Machina season 1 poster
The Legend of Vox Machina
The Legend of Vox Machina 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"The Legend of Vox Machina" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Легенда о Vox Machina» события происходят в вымышленном мире под названием Экзандрия. Но большая часть действия развернется на континенте Тал'Дорей – в таких местах, как столица Имон и город-государство Уайтстоун. Главные герои – это компания неудачников, которые пьянствуют и обожают ввязываться в неприятности. Отчаянно пытаясь рассчитаться со своими долгами в кабаке, персонажи в конечном счете отправляются на спасение королевства Экзандрии от злых сил. На пути они сталкиваются с огромным количеством вызовов, отражают атаки недругов и постепенно проникаются доверием друг к другу.

Series rating

8.4
Rate 16 votes
8.4 IMDb

The Legend of Vox Machina List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Terror of Tal'Dorei - Part 1
Season 1 Episode 1
27 January 2022
The Terror of Tal'Dorei - Part 2
Season 1 Episode 2
27 January 2022
The Feast of Realms
Season 1 Episode 3
27 January 2022
Shadows at the Gates
Season 1 Episode 4
3 February 2022
Fate's Journey
Season 1 Episode 5
3 February 2022
Spark of Rebellion
Season 1 Episode 6
3 February 2022
Scanbo
Season 1 Episode 7
10 February 2022
A Silver Tongue
Season 1 Episode 8
10 February 2022
The Tide of Bone
Season 1 Episode 9
10 February 2022
Depths of Deceit
Season 1 Episode 10
17 February 2022
Whispers at the Ziggurat
Season 1 Episode 11
17 February 2022
The Darkness Within
Season 1 Episode 12
17 February 2022
TV series release schedule
