Nevskij season 2 watch online

Nevskij season 2 poster
Nevskij
Nevskij 16+
Title Сезон 2. Проверка на прочность
Season premiere 19 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 32
Runtime 27 hours 12 minutes
"Nevskij" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Невский: Проверка на прочность» события разворачиваются через два года после поимки киллера Архитектора. Майор Павел Семенов по-прежнему работает в главном отделе петербургской полиции на Невском проспекте. Он с трудом переживает то, что преступником оказался его близкий друг и коллега Назаров. Кроме того, за решеткой оказывается и любимая жена Паши – Юля, случайно застрелившая бандита из травматического пистолета. После стольких потрясений мужчина решает посвятить жизнь воспитанию маленького сына и оставить службу. Но враги не желают отпускать его так просто.

Series rating

7.6
Rate 29 votes
6.3 IMDb

"Nevskij" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Вольный стрелок
Season 2 Episode 1
19 October 2017
Свидетель обвинения
Season 2 Episode 2
19 October 2017
Покемон
Season 2 Episode 3
20 October 2017
Я всех спасу
Season 2 Episode 4
20 October 2017
Простая работа
Season 2 Episode 5
20 October 2017
Мишень
Season 2 Episode 6
20 October 2017
Сутки
Season 2 Episode 7
23 October 2017
Киллер номер один
Season 2 Episode 8
23 October 2017
Праздника не будет
Season 2 Episode 9
23 October 2017
На крючке
Season 2 Episode 10
24 October 2017
Комбинация
Season 2 Episode 11
24 October 2017
Я тебя знаю
Season 2 Episode 12
24 October 2017
Что было, то и будет
Season 2 Episode 13
25 October 2017
Юбилей
Season 2 Episode 14
25 October 2017
Один из нас
Season 2 Episode 15
25 October 2017
За всё надо платить
Season 2 Episode 16
26 October 2017
Чужие грехи
Season 2 Episode 17
26 October 2017
Время жестоких
Season 2 Episode 18
26 October 2017
Буря
Season 2 Episode 19
27 October 2017
Симбиоз
Season 2 Episode 20
27 October 2017
Опознание
Season 2 Episode 21
27 October 2017
Кого хочешь выбирай
Season 2 Episode 22
27 October 2017
Награда для героя
Season 2 Episode 23
19 February 2018
Похищение
Season 2 Episode 24
19 February 2018
Слепая зона
Season 2 Episode 25
20 February 2018
56 Сволочи
Season 2 Episode 26
20 February 2018
Выхода нет
Season 2 Episode 27
21 February 2018
Это был ты
Season 2 Episode 28
21 February 2018
Ультиматум
Season 2 Episode 29
22 February 2018
Кто ты?
Season 2 Episode 30
22 February 2018
Задержание
Season 2 Episode 31
23 February 2018
Фото на память
Season 2 Episode 32
23 February 2018
