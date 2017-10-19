Во 2 сезоне сериала «Невский: Проверка на прочность» события разворачиваются через два года после поимки киллера Архитектора. Майор Павел Семенов по-прежнему работает в главном отделе петербургской полиции на Невском проспекте. Он с трудом переживает то, что преступником оказался его близкий друг и коллега Назаров. Кроме того, за решеткой оказывается и любимая жена Паши – Юля, случайно застрелившая бандита из травматического пистолета. После стольких потрясений мужчина решает посвятить жизнь воспитанию маленького сына и оставить службу. Но враги не желают отпускать его так просто.