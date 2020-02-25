В 4 сезоне сериала «Невский: Тень Архитектора» после предыдущих событий и гибели близкого друга Павел Семенов решает все же вернуться к своей старой работе в центральном управлении МВД Санкт-Петербурга. Теперь он оказывается под началом полковника Михайлова, который намерен навести строгий порядок в своем районе. Но ни коллеги, ни новый шеф не знают, что Паша намеревается установить справедливость и лично отомстить за смерть Фомы. За помощью он обращается к одному из членов группировки Архитектора – Семенчуку. У него полицейский учится профессионально «ликвидировать» врагов.