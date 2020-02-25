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Nevskij season 4 watch online

Nevskij season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Nevskij Seasons Season 4
Nevskij 16+
Original title Сезон 4. Тень Архитектора
Title Сезон 4. Тень Архитектора
Season premiere 25 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 30
Runtime 25 hours 30 minutes
"Nevskij" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Невский: Тень Архитектора» после предыдущих событий и гибели близкого друга Павел Семенов решает все же вернуться к своей старой работе в центральном управлении МВД Санкт-Петербурга. Теперь он оказывается под началом полковника Михайлова, который намерен навести строгий порядок в своем районе. Но ни коллеги, ни новый шеф не знают, что Паша намеревается установить справедливость и лично отомстить за смерть Фомы. За помощью он обращается к одному из членов группировки Архитектора – Семенчуку. У него полицейский учится профессионально «ликвидировать» врагов.

Series rating

7.6
Rate 31 votes
6.2 IMDb

"Nevskij" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Чёрная полоса
Season 4 Episode 1
25 February 2020
Ликвидация
Season 4 Episode 2
25 February 2020
Пришёл, увидел, победил
Season 4 Episode 3
26 February 2020
Ничья
Season 4 Episode 4
26 February 2020
Последний бой
Season 4 Episode 5
27 February 2020
Судный день
Season 4 Episode 6
27 February 2020
Чёрное и белое
Season 4 Episode 7
28 February 2020
Приговор
Season 4 Episode 8
28 February 2020
Простая формальность
Season 4 Episode 9
2 March 2020
Мясники
Season 4 Episode 10
2 March 2020
Никаких правил
Season 4 Episode 11
3 March 2020
Исчезновение
Season 4 Episode 12
3 March 2020
Где мой сын?
Season 4 Episode 13
4 March 2020
Петля
Season 4 Episode 14
4 March 2020
Сопутствующие потери
Season 4 Episode 15
5 March 2020
Я всё про вас знаю
Season 4 Episode 16
5 March 2020
Бойня
Season 4 Episode 17
6 March 2020
Посредник
Season 4 Episode 18
6 March 2020
Концерт для одинокого слушателя
Season 4 Episode 19
10 March 2020
Понять, простить
Season 4 Episode 20
10 March 2020
Операция
Season 4 Episode 21
11 March 2020
Встреча старых друзей
Season 4 Episode 22
11 March 2020
Группа расформирована
Season 4 Episode 23
12 March 2020
Деньги решают всё
Season 4 Episode 24
12 March 2020
Пятнадцать минут
Season 4 Episode 25
13 March 2020
Адреналин
Season 4 Episode 26
13 March 2020
Последний Архитектор
Season 4 Episode 27
16 March 2020
Чувство юмора
Season 4 Episode 28
16 March 2020
Большая игра
Season 4 Episode 29
17 March 2020
Настоящий Архитектор
Season 4 Episode 30
17 March 2020
TV series release schedule
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