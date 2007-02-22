Season 1
19 episodes
22 February 2007 - 5 July 2007
Season 2
13 episodes
11 October 2007 - 3 January 2008
Season 3
12 episodes
17 April 2008 - 3 July 2008
Season 4
14 episodes
2 October 2008 - 30 December 2008
Season 5
12 episodes
5 March 2009 - 28 May 2009
Season 6
13 episodes
5 October 2009 - 31 December 2009
Season 7
12 episodes
12 April 2010 - 28 June 2010
Season 8
20 episodes
22 October 2010 - 11 March 2011
Season 9
13 episodes
15 April 2011 - 8 July 2011
Season 10
20 episodes
21 October 2011 - 16 March 2012
Season 11
13 episodes
13 April 2012 - 6 July 2012
Season 12
20 episodes
19 October 2012 - 22 March 2013
Season 13
14 episodes
5 April 2013 - 5 July 2013
Season 14
19 episodes
11 October 2013 - 28 February 2014
Season 15
13 episodes
4 April 2014 - 27 June 2014
Season 16
23 episodes
26 September 2014 - 20 March 2015
Season 17
13 episodes
10 April 2015 - 3 July 2015
Season 18
20 episodes
25 September 2015 - 19 February 2016
Season 19
15 episodes
25 March 2016 - 1 July 2016
Season 20
21 episodes
30 September 2016 - 3 March 2017
Season 21
13 episodes
7 April 2017 - 30 June 2017
Season 22
20 episodes
29 September 2017 - 23 February 2018
Season 23
13 episodes
6 April 2018 - 29 June 2018
Season 24
20 episodes
28 September 2018 - 22 February 2019
Season 25
13 episodes
5 April 2019 - 28 June 2019
Season 26
20 episodes
27 September 2019 - 21 February 2020
Season 27
9 episodes
10 April 2020 - 5 June 2020
Season 28
26 episodes
2 October 2020 - 30 April 2021
Season 29
22 episodes
24 September 2021 - 11 March 2022
Season 30
21 episodes
30 September 2022 - 10 March 2023
Season 31
19 episodes
29 September 2023 - 23 February 2024
Season 32
20 episodes
27 September 2024 - 28 February 2025
Season 33
3 episodes
26 September 2025 - 10 October 2025