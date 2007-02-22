Menu
The Graham Norton Show 18+
Production year 2007
Country Great Britain
Episode duration 30 minutes
TV channel BBC One

TV Show rating

8.6
Rate 10 votes
8.4 IMDb
All seasons of "The Graham Norton Show"
The Graham Norton Show - Season 1 Season 1
19 episodes 22 February 2007 - 5 July 2007
The Graham Norton Show - Season 2 Season 2
13 episodes 11 October 2007 - 3 January 2008
The Graham Norton Show - Season 3 Season 3
12 episodes 17 April 2008 - 3 July 2008
The Graham Norton Show - Season 4 Season 4
14 episodes 2 October 2008 - 30 December 2008
The Graham Norton Show - Season 5 Season 5
12 episodes 5 March 2009 - 28 May 2009
The Graham Norton Show - Season 6 Season 6
13 episodes 5 October 2009 - 31 December 2009
The Graham Norton Show - Season 7 Season 7
12 episodes 12 April 2010 - 28 June 2010
The Graham Norton Show - Season 8 Season 8
20 episodes 22 October 2010 - 11 March 2011
The Graham Norton Show - Season 9 Season 9
13 episodes 15 April 2011 - 8 July 2011
The Graham Norton Show - Season 10 Season 10
20 episodes 21 October 2011 - 16 March 2012
The Graham Norton Show - Season 11 Season 11
13 episodes 13 April 2012 - 6 July 2012
The Graham Norton Show - Season 12 Season 12
20 episodes 19 October 2012 - 22 March 2013
The Graham Norton Show - Season 13 Season 13
14 episodes 5 April 2013 - 5 July 2013
The Graham Norton Show - Season 14 Season 14
19 episodes 11 October 2013 - 28 February 2014
The Graham Norton Show - Season 15 Season 15
13 episodes 4 April 2014 - 27 June 2014
The Graham Norton Show - Season 16 Season 16
23 episodes 26 September 2014 - 20 March 2015
The Graham Norton Show - Season 17 Season 17
13 episodes 10 April 2015 - 3 July 2015
The Graham Norton Show - Season 18 Season 18
20 episodes 25 September 2015 - 19 February 2016
The Graham Norton Show - Season 19 Season 19
15 episodes 25 March 2016 - 1 July 2016
The Graham Norton Show - Season 20 Season 20
21 episodes 30 September 2016 - 3 March 2017
The Graham Norton Show - Season 21 Season 21
13 episodes 7 April 2017 - 30 June 2017
The Graham Norton Show - Season 22 Season 22
20 episodes 29 September 2017 - 23 February 2018
The Graham Norton Show - Season 23 Season 23
13 episodes 6 April 2018 - 29 June 2018
The Graham Norton Show - Season 24 Season 24
20 episodes 28 September 2018 - 22 February 2019
The Graham Norton Show - Season 25 Season 25
13 episodes 5 April 2019 - 28 June 2019
The Graham Norton Show - Season 26 Season 26
20 episodes 27 September 2019 - 21 February 2020
The Graham Norton Show - Season 27 Season 27
9 episodes 10 April 2020 - 5 June 2020
The Graham Norton Show - Season 28 Season 28
26 episodes 2 October 2020 - 30 April 2021
The Graham Norton Show - Season 29 Season 29
22 episodes 24 September 2021 - 11 March 2022
The Graham Norton Show - Season 30 Season 30
21 episodes 30 September 2022 - 10 March 2023
The Graham Norton Show - Season 31 Season 31
19 episodes 29 September 2023 - 23 February 2024
The Graham Norton Show - Season 32 Season 32
20 episodes 27 September 2024 - 28 February 2025
Season 33
3 episodes 26 September 2025 - 10 October 2025
 
