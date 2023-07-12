The Afterparty 2022 - 2023, season 2

The Afterparty 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The Afterparty" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Вечеринка» следует продолжение истории о чудовищной трагедии, произошедшей на студенческой вечеринке. Напомним, в предыдущем сезоне безобидное увеселительное мероприятие привело к катастрофическим последствиям. Молодой парень по имени Ксавьер оказался мертв. К расследованию приступил детектив Дэннер, которому предстояло побеседовать с каждым из участников событий и выявить главных подозреваемых. Найти ответственного за случившееся оказалось нелегко, поскольку у многих действующих лиц были весьма различающиеся показания. В новом сезоне герои продолжат свой путь, их ждет множество новых приключений.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

The Afterparty List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Aniq 2: The Sequel
Season 2 Episode 1
12 July 2023
Grace
Season 2 Episode 2
12 July 2023
Travis
Season 2 Episode 3
19 July 2023
Hannah
Season 2 Episode 4
26 July 2023
Sebastian
Season 2 Episode 5
2 August 2023
Danner's Fire
Season 2 Episode 6
9 August 2023
Ulysses
Season 2 Episode 7
16 August 2023
Mr. Feng
Season 2 Episode 8
23 August 2023
Isabel
Season 2 Episode 9
30 August 2023
Vivian and Zoe
Season 2 Episode 10
6 September 2023
