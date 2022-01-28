The Afterparty 2022, season 1

The Afterparty season 1 poster
The Afterparty
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"The Afterparty" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вечеринка» обычная, на первый взгляд, встреча выпускников оборачивается трагедией — один из них найден мертвым. Теперь каждый из присутствующих оказывается под подозрением. Полиция сразу берется за дело и начинает допрос бывших одноклассников. Найти мотивы для совершения преступления будет непросто, ведь у каждого свой взгляд на случившееся. Становится очевидно, что у всех приглашенных на вечер полно тайн и секретов. В финале мы узнаем шокирующую правду и имя настоящего убийцы.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

The Afterparty List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Aniq
Season 1 Episode 1
28 January 2022
Brett
Season 1 Episode 2
28 January 2022
Yasper
Season 1 Episode 3
28 January 2022
Chelsea
Season 1 Episode 4
4 February 2022
High School
Season 1 Episode 5
11 February 2022
Zoë
Season 1 Episode 6
18 February 2022
Danner
Season 1 Episode 7
25 February 2022
Maggie
Season 1 Episode 8
4 March 2022
