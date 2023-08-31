В 3-м сезоне сериала «Спасская» продолжается история о буднях сочинского следственного подразделения. Аня ждет ребенка от бывшего супруга Олега Спасского. Однако ее романтические отношения с сослуживцем Петей Голицыным не заканчиваются. Пара собиралась провести выходной вдвоем, но их экстренно позвали на работу. Сотрудница финансовой организации Лиза Трунова умерла. Ее ударили бейсбольной битой по голове. Подозреваемым оказался сосед девушки, ее бывший парень Артем Терещенко немедленно признался в совершении этого преступления. Однако Аня и Голицын убеждены, что он лжет.