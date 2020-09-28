Русский
Spasskaya 2020, season 1

Спасская 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 52 minutes
"Spasskaya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спасская» в сочинском управлении уголовного розыска работает потомственная следовательница Анна. Свои сыскные таланты и железный характер роковая блондинка унаследовала от бабушки. Девушка строга, принципиальна и требовательна не только к себе, но и к коллегам. Когда в ее отделение из Краснодара переводят веселого и дерзкого оперативника Ильина, Спасская сразу с ним не ладит. Его прямолинейность и общительность не укладываются в ее картину мира. Но когда парень на первом же задании спасает Ане жизнь, ей приходится свыкнуться с новым напарником. Дома ее при этом ждет идеальный муж.
 

Series rating

7.5
Rate 12 votes
5.7 IMDb

Spasskaya List of episodes

TV series release schedule
Последний круиз I
Season 1 Episode 1
28 September 2020
Последний круиз II
Season 1 Episode 2
28 September 2020
Сын I
Season 1 Episode 3
29 September 2020
Сын II
Season 1 Episode 4
29 September 2020
Искуситель I
Season 1 Episode 5
30 September 2020
Искуситель II
Season 1 Episode 6
30 September 2020
Роковая любовь I
Season 1 Episode 7
1 October 2020
Роковая любовь II
Season 1 Episode 8
1 October 2020
Проклятое золото I
Season 1 Episode 9
5 October 2020
Проклятое золото II
Season 1 Episode 10
5 October 2020
Крыса I
Season 1 Episode 11
6 October 2020
Крыса II
Season 1 Episode 12
6 October 2020
Клятва Гиппократа I
Season 1 Episode 13
7 October 2020
Клятва Гиппократа II
Season 1 Episode 14
7 October 2020
Змеиное гнездо I
Season 1 Episode 15
8 October 2020
Змеиное гнездо II
Season 1 Episode 16
8 October 2020
