В 1-м сезоне сериала «Спасская» в сочинском управлении уголовного розыска работает потомственная следовательница Анна. Свои сыскные таланты и железный характер роковая блондинка унаследовала от бабушки. Девушка строга, принципиальна и требовательна не только к себе, но и к коллегам. Когда в ее отделение из Краснодара переводят веселого и дерзкого оперативника Ильина, Спасская сразу с ним не ладит. Его прямолинейность и общительность не укладываются в ее картину мира. Но когда парень на первом же задании спасает Ане жизнь, ей приходится свыкнуться с новым напарником. Дома ее при этом ждет идеальный муж.

