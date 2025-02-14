Yellowjackets season 3 watch online

Yellowjackets 18+
Season premiere 14 February 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 3 сезоне сериала «Шершни» продолжаются опасные и пугающие приключения школьной футбольной команды в лесах Онтарио. Напомним, в предыдущих сезонах «Шершни» попали в авиакатастрофу и оказались предоставлены сами себе вдали от цивилизации. Лотти удается убедить команду, что она обладает сверхъестественными способностями. Джеки, узнав о предательстве Джеффа, замерзает насмерть. Мисти решает принести жертву дикой природе, чтобы задобрить местных божеств. Параллельно в 2021 году выжившие спортсмены пытаются вернуться к нормальной жизни в человеческом обществе. Таисса баллотируется в сенат, а Симона получает анонимную угрозу.

7.7
7.7 IMDb

It Girl
Season 3 Episode 1
14 February 2025
Dislocation
Season 3 Episode 2
14 February 2025
Them's the Brakes
Season 3 Episode 3
21 February 2025
12 Angry Girls and 1 Drunk Travis
Season 3 Episode 4
28 February 2025
Did Tai Do That?
Season 3 Episode 5
7 March 2025
Thanksgiving (Canada)
Season 3 Episode 6
14 March 2025
Croak
Season 3 Episode 7
21 March 2025
A Normal, Boring Life
Season 3 Episode 8
28 March 2025
How the Story Ends
Season 3 Episode 9
4 April 2025
Full Circle
Season 3 Episode 10
11 April 2025
