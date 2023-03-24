Yellowjackets season 2 watch online

Yellowjackets 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Yellowjackets" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Шершни» история школьниц, которым пришлось выживать в лесу после авиакатастрофы, продолжается. События разворачиваются попеременно в прошлом и будущем времени. Четверть века назад в Онтарио случилась чудовищная трагедия – разбился самолет, на борту которого находились юные футболистки. Некоторые из них смогли уцелеть. Спустя годы они готовы поведать миру историю своей борьбы за жизнь. Подругам пришлось разбиться на воинственные кланы. Они готовы были безжалостно убивать друг друга и даже прибегать к людоедству, чтобы уцелеть. Но история, случившаяся в далеких лесах, не завершилась и по сей день...

Series rating

7.7
Rate 12 votes
7.7 IMDb

"Yellowjackets" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Friends, Romans, Countrymen
Season 2 Episode 1
24 March 2023
Edible Complex
Season 2 Episode 2
31 March 2023
Digestif
Season 2 Episode 3
7 April 2023
Old Wounds
Season 2 Episode 4
14 April 2023
Two Truths and a Lie
Season 2 Episode 5
21 April 2023
Qui
Season 2 Episode 6
5 May 2023
Burial
Season 2 Episode 7
12 May 2023
It Chooses
Season 2 Episode 8
19 May 2023
Storytelling
Season 2 Episode 9
26 May 2023
