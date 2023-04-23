From 2022, season 2

From 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
Во 2 сезоне сериала «Извне» жители затерянного в лесах американского городка продолжают искать выход в большой мир. Однако их попыткам связаться с цивилизацией мешают жуткие потусторонние существа, обитающие в чаще. После нескольких кошмарных убийств глава семейства Мэтьюс Джим начинает верить рассказам местных обитателей, однако покинуть город не получается ни на семейном фургоне, ни пешком, ни любым другим способом. Шериф Бойд Стивенс, давно потерявший веру в спасение, не позволяет ему предпринимать новых попыток к бегству, опасаясь, что это только добавит всем проблем. Тем временем в городе появляются новые лица.

8.6
Rate 33 votes
7.8 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Strangers In A Strange Land
Season 2 Episode 1
23 April 2023
The Kindness Of Strangers
Season 2 Episode 2
30 April 2023
Tether
Season 2 Episode 3
7 May 2023
This Way Gone
Season 2 Episode 4
14 May 2023
Lullaby
Season 2 Episode 5
21 May 2023
Pas De Deux
Season 2 Episode 6
28 May 2023
Belly Of The Beast
Season 2 Episode 7
4 June 2023
Forest For The Trees
Season 2 Episode 8
11 June 2023
Ball Of Magic Fire
Season 2 Episode 9
18 June 2023
Once Upon A Time…
Season 2 Episode 10
25 June 2023
