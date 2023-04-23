Во 2 сезоне сериала «Извне» жители затерянного в лесах американского городка продолжают искать выход в большой мир. Однако их попыткам связаться с цивилизацией мешают жуткие потусторонние существа, обитающие в чаще. После нескольких кошмарных убийств глава семейства Мэтьюс Джим начинает верить рассказам местных обитателей, однако покинуть город не получается ни на семейном фургоне, ни пешком, ни любым другим способом. Шериф Бойд Стивенс, давно потерявший веру в спасение, не позволяет ему предпринимать новых попыток к бегству, опасаясь, что это только добавит всем проблем. Тем временем в городе появляются новые лица.