From
Filming locations
Filming Dates & Locations
Filming Locations: From
Halifax, Nova Scotia, Canada
Canada
Iconic scenes & Locations
1x04: Hollow tree in woods / 1x05: Grave in woods near rock / 1x06: Climbing the tree
Oakfield Provincial Park, Nova Scotia, Canada
primary filming location / town set
North Beaver Bank, Nova Scotia, Canada
The Colony House
Colony House, 451 Fennerty Crescent, Beaver Bank, Canada
The Diner
Diner, 246 Burnett Dr, Beaver Bank, Canada
Filming Dates
14 June 2021 - 15 October 2021
18 July 2022 - 6 December 2022
11 December 2023 - 14 May 2024
23 June 2025 - 17 November 2025
