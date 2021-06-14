Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows From Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: From

  • Halifax, Nova Scotia, Canada
  • Canada

Iconic scenes & Locations

1x04: Hollow tree in woods / 1x05: Grave in woods near rock / 1x06: Climbing the tree
Oakfield Provincial Park, Nova Scotia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
primary filming location / town set
North Beaver Bank, Nova Scotia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Colony House
Colony House, 451 Fennerty Crescent, Beaver Bank, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Diner
Diner, 246 Burnett Dr, Beaver Bank, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 14 June 2021 - 15 October 2021
  • 18 July 2022 - 6 December 2022
  • 11 December 2023 - 14 May 2024
  • 23 June 2025 - 17 November 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more