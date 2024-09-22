Русский
From 2022, season 3

From 18+
Season premiere 22 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 3-м сезоне сериала «Извне» продолжается история Меттьюзов, которые столкнулись с настоящим ужасом. Напомним, в предыдущих сезонах их поездка вышла из-под контроля, когда путь машине преградило рухнувшее дерево. Джим, глава семьи, выбрал другой маршрут. Так герои попали в загадочный полупустой город. Местный шериф подсказал им дорогу, но Меттьюзам так и не удалось покинуть мистический город. Как и остальные жители, они угодили в западню. Не все пленники готовы смириться со своей участью, ведь в лесу обитают ужасные чудовища, которые угрожают жизни людей. В новом сезоне герои продолжат бороться за выживание.

8.6
Rate 33 votes
7.8 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Shatter
Season 3 Episode 1
22 September 2024
When We Go
Season 3 Episode 2
29 September 2024
Mouse Trap
Season 3 Episode 3
6 October 2024
There and Back Again
Season 3 Episode 4
13 October 2024
The Light of Day
Season 3 Episode 5
20 October 2024
Scar Tissue
Season 3 Episode 6
27 October 2024
These Fragile Lives
Season 3 Episode 7
3 November 2024
Tresholds
Season 3 Episode 8
10 November 2024
Revelations: Chapter One
Season 3 Episode 9
17 November 2024
Revelations: Chapter Two
Season 3 Episode 10
24 November 2024
