В 3-м сезоне сериала «Извне» продолжается история Меттьюзов, которые столкнулись с настоящим ужасом. Напомним, в предыдущих сезонах их поездка вышла из-под контроля, когда путь машине преградило рухнувшее дерево. Джим, глава семьи, выбрал другой маршрут. Так герои попали в загадочный полупустой город. Местный шериф подсказал им дорогу, но Меттьюзам так и не удалось покинуть мистический город. Как и остальные жители, они угодили в западню. Не все пленники готовы смириться со своей участью, ведь в лесу обитают ужасные чудовища, которые угрожают жизни людей. В новом сезоне герои продолжат бороться за выживание.