В 1 сезоне сериала «Все грехи» утомленный своей работой и личной жизнью детектив убойного отдела Лаури вынужден вернуться в город, где он вырос. К такому шагу его подталкивает ссора со своим партнером Микко. Мужчины не могут решить семейные проблемы и решают пожить отдельно. Лаури берется за расследование загадочных убийств в финской глубинке. Ему помогает старшая коллега Санна, находящаяся в поиске новых впечатлений. Но детективы даже не представляют, с чем им придется столкнуться в глухом религиозном поселении.