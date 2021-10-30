В 7 сезоне сериала «Смерть в объективе. Запах убийцы» успешная производительница духов Аглая Звонникова убита в гостиничном номере. Судя по всему, в ее напиток кто-то подмешал редкий яд, который действует мгновенно. Вот только как такое возможно, если комната была заперта изнутри, а в ней не обнаружено никого, кроме жертвы? Софья дружила с парфюмершей и была последней, кто видел женщину живой. Поэтому она оказывается в шатком положении, и Фишер должен срочно найти улики, подтверждающие невиновность девушки.