В 3 сезоне сериала «Смерть в объективе. Каменный гость» кто-то убивает молодую талантливую певицу Глинскую. В ночь своей смерти девушка присылает мужу свое фото, вот только выясняется, что на момент отправки она уже была мертва. Следователь обращается к Лере, так как она хорошо знает супруга погибшей – известного преподавателя Пичугина. В университетские годы девушка училась у него. Она уверена, что мужчина не мог совершить такое страшное преступление, и решает любыми способами доказать его невиновность.