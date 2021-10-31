В 8 сезоне сериала «Смерть в объективе. Ошибка кукловода» популярная певица Виктория лечится в психиатрической клинике. Ночью кто-то прокрадывается в палату звезды и незаметно ее убивает, не оставив после себя никаких следов. Феликс Фишер и Софья изучают биографию жертвы и понимают, что врагов у нее было даже больше, чем достаточно для смертного приговора. Но кто из них действительно решился на отчаянный шаг? Расследование осложняется тем, что единственной свидетельницей оказывается душевнобольная женщина.