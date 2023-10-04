В 3 сезоне сериала «Чаки» ребята возвращаются в Хакенсак на каникулы. Несмотря на то что злобный дух удалось изгнать из куклы с помощью отца Брайса, они не чувствуют себя в безопасности. Зло не исчезло из этого мира вопреки всем ритуалам, а значит, оно может вернуться и продолжить терроризировать ребят. Тиффани замышляет свой предстоящий побег, а Девон замечает, что с проклятой куклой вновь происходит что-то странное. Похоже, четверым подросткам не удастся забыть прошлый учебный год, как страшный сон. Чаки не отпускает так просто тех, кто хоть однажды согласился поиграть с ним в кровавую игру на выживание.