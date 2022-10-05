Chucky 2021, season 2

Chucky season 2 poster
Chucky 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Chucky" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Чаки» история о старинной зловещей кукле продолжается. События разворачиваются в небольшом американском городке, который погружается в хаос после появления куклы Чаки на распродаже. Напомним, в предыдущем сезоне четырнадцатилетний подросток Джек сталкивается с насмешками со стороны одноклассников. На распродаже в пригороде он приобретает куклу – пацанку с рыжими волосами в джинсовом костюмчике. Мальчик даже не догадывается, что невинная игрушка является средоточием огромного зла. Оно в скором времени захлестывает мирный городок, где начинается серия чудовищных преступлений.

7.2
7.2 IMDb

Chucky List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Halloween II
Season 2 Episode 1
5 October 2022
The Sinners Are Much More Fun
Season 2 Episode 2
12 October 2022
Hail, Mary!
Season 2 Episode 3
19 October 2022
Death on Denial
Season 2 Episode 4
26 October 2022
Doll On Doll
Season 2 Episode 5
2 November 2022
He Is Risen Indeed
Season 2 Episode 6
9 November 2022
Goin' To The Chapel
Season 2 Episode 7
16 November 2022
Chucky Actually
Season 2 Episode 8
23 November 2022
