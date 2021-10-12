Chucky 2021, season 1

Chucky season 1 poster
Chucky 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Chucky" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чаки» в маленьком провинциальном городе люди живут размеренной жизнью. Ничто не предвещало тот ужас, который совсем скоро поглотит всех жителей этого места. На городской ярмарке внимание людей привлекает странная кукла, чей внешний вид вызывает страх. Вскоре идиллия американского городка разрушается, поскольку ряд преступлений начинает разоблачать лицемерие и секреты жителей. Прошлые враги и единомышленники Чаки могут раскрыть происхождение куклы, ставшей для всех настоящим монстром.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Chucky List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Death by Misadventure
Season 1 Episode 1
12 October 2021
Give Me Something Good to Eat
Season 1 Episode 2
19 October 2021
I Like to Be Hugged
Season 1 Episode 3
26 October 2021
Just Let Go
Season 1 Episode 4
2 November 2021
Little Little Lies
Season 1 Episode 5
9 November 2021
Cape Queer
Season 1 Episode 6
16 November 2021
Twice the Grieving, Double the Loss
Season 1 Episode 7
23 November 2021
An Affair to Dismember
Season 1 Episode 8
30 November 2021
