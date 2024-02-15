Ghosts season 3 watch online

Ghosts season 3 poster
Ghosts 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Ghosts" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Призраки» молодая пара продолжает строить семейный бизнес, несмотря на козни многочисленных привидений, обитающих на их жилплощади. Особняк Вудстоун, доставшийся им по наследству, давно стал для Сэм и Джея настоящим домом, а призраки, годами скитающиеся в этих стенах, – почти что семьей. И все же неприятностей при таком соседстве оказывается не избежать, особенно когда ты держишь отель для туристов. То дегустация дорогого алкоголя в вестибюле проваливается из-за чьей-то шалости, то прислуга в ужасе увольняется в самый ответственный момент. Сэм и Джею нужен помощник, и они находят того, кто кажется им идеальным кандидатом.

Series rating

8.1
Rate 15 votes
7.9 IMDb

"Ghosts" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Owl
Season 3 Episode 1
15 February 2024
Man of Your Dreams
Season 3 Episode 2
22 February 2024
He Sees Dead People
Season 3 Episode 3
29 February 2024
Halloween 3: The Guest Who Wouldn't Leave
Season 3 Episode 4
7 March 2024
The Silent Partner
Season 3 Episode 5
14 March 2024
The Bro Code
Season 3 Episode 6
4 April 2024
The Polterguest
Season 3 Episode 7
11 April 2024
Holes Are Bad
Season 3 Episode 8
18 April 2024
The Traveling Agent
Season 3 Episode 9
25 April 2024
Isaac's Wedding
Season 3 Episode 10
2 May 2024
