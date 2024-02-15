В 3 сезоне сериала «Призраки» молодая пара продолжает строить семейный бизнес, несмотря на козни многочисленных привидений, обитающих на их жилплощади. Особняк Вудстоун, доставшийся им по наследству, давно стал для Сэм и Джея настоящим домом, а призраки, годами скитающиеся в этих стенах, – почти что семьей. И все же неприятностей при таком соседстве оказывается не избежать, особенно когда ты держишь отель для туристов. То дегустация дорогого алкоголя в вестибюле проваливается из-за чьей-то шалости, то прислуга в ужасе увольняется в самый ответственный момент. Сэм и Джею нужен помощник, и они находят того, кто кажется им идеальным кандидатом.