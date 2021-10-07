Ghosts season 1 watch online

Ghosts season 1 poster
Ghosts 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Ghosts" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Призраки» Саманта и ее супруг Джей получают в наследство роскошный дом за городом, недалеко от Нью-Йорка. Особняк нуждается в ремонте, но семейная пара не хочет его продавать. Они решают устроить в этом месте семейную гостиницу. Как только муж с женой принимаются за ремонтные работы, с домом начинает твориться что-то неладное. Внезапно Саманта падает с лестницы. Ей едва удалось остаться в живых. Вернувшись из клиники, молодая женщина понимает, что она слышит какие-то голоса...

Series rating

8.1
Rate 15 votes
7.9 IMDb

"Ghosts" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Pilot
Season 1 Episode 1
7 October 2021
Hello!
Season 1 Episode 2
7 October 2021
Viking Funeral
Season 1 Episode 3
14 October 2021
Dinner Party
Season 1 Episode 4
21 October 2021
Halloween
Season 1 Episode 5
28 October 2021
Pete's Wife
Season 1 Episode 6
4 November 2021
Flower's Article
Season 1 Episode 7
11 November 2021
D&D
Season 1 Episode 8
18 November 2021
Alberta's Fan
Season 1 Episode 9
2 December 2021
Possession
Season 1 Episode 10
9 December 2021
Sam's Mom
Season 1 Episode 11
6 January 2022
Jay's Sister
Season 1 Episode 12
13 January 2022
The Vault
Season 1 Episode 13
20 January 2022
Ghostwriter
Season 1 Episode 14
24 February 2022
Thorapy
Season 1 Episode 15
3 March 2022
Trevor's Pants
Season 1 Episode 16
31 March 2022
Attic Girl
Season 1 Episode 17
14 April 2022
Farnsby & B
Season 1 Episode 18
21 April 2022
