Во 2 сезоне сериала «Призраки» Саманта и Джей продолжают уживаться под одной крышей с десятками жутковатых и милых привидений. После того как молодоженам достался в наследство фамильный особняк, населенный нежитью, проходит несколько лет. Саманта свыкается с новообретенной после комы способностью видеть призраков и общаться с ними. Более того, к ее дару и к их уникальному дому начинают проявлять повышенное внимание журналисты и сторонние зеваки. Пока по комнатам разгуливают средневековые рыцари, фашисты, британские колонизаторы и всадники без головы, Джею и Сэм приходится держать оборону снаружи дома.