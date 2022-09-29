Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ghosts season 2 watch online

Ghosts season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Ghosts Seasons Season 2
Ghosts 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Ghosts" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Призраки» Саманта и Джей продолжают уживаться под одной крышей с десятками жутковатых и милых привидений. После того как молодоженам достался в наследство фамильный особняк, населенный нежитью, проходит несколько лет. Саманта свыкается с новообретенной после комы способностью видеть призраков и общаться с ними. Более того, к ее дару и к их уникальному дому начинают проявлять повышенное внимание журналисты и сторонние зеваки. Пока по комнатам разгуливают средневековые рыцари, фашисты, британские колонизаторы и всадники без головы, Джею и Сэм приходится держать оборону снаружи дома.

Series rating

8.1
Rate 15 votes
7.9 IMDb

"Ghosts" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Spies
Season 2 Episode 1
29 September 2022
Alberta's Podcast
Season 2 Episode 2
6 October 2022
Jay's Friends
Season 2 Episode 3
13 October 2022
The Tree
Season 2 Episode 4
20 October 2022
Halloween 2: The Ghost of Hetty's Past
Season 2 Episode 5
27 October 2022
The Baby Bjorn
Season 2 Episode 6
3 November 2022
Dumb Deaths
Season 2 Episode 7
10 November 2022
The Liquor License
Season 2 Episode 8
8 December 2022
The Christmas Spirit, Part One
Season 2 Episode 9
15 December 2022
The Christmas Spirit, Part Two
Season 2 Episode 10
15 December 2022
The Perfect Assistant
Season 2 Episode 11
5 January 2023
The Family Business
Season 2 Episode 12
12 January 2023
Ghost Hunter
Season 2 Episode 13
2 February 2023
Trevor's Body
Season 2 Episode 14
9 February 2023
A Date to Remember
Season 2 Episode 15
16 February 2023
Issac's Book
Season 2 Episode 16
2 March 2023
Weekend From Hell
Season 2 Episode 17
9 March 2023
Alberta's Descendant
Season 2 Episode 18
30 March 2023
Ghost Father of the Bride
Season 2 Episode 19
13 April 2023
Woodstone's Hottest Couple
Season 2 Episode 20
27 April 2023
Woodstone's Hottest Couple
Season 2 Episode 21
4 May 2023
Whodunnit
Season 2 Episode 22
11 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more