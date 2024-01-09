Menu
La Brea 2021 - 2024, season 3

Season premiere 9 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"La Brea" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Ла-Брея» события разворачиваются в Лос-Анджелесе, где открылась гигантская воронка. Она поглотила сотни людей и домов. Напомним, в предыдущем сезоне Харрисы приняли решение объединиться с Джеймсом. Чтобы помочь Таю, им надо попасть в здание Лазаря. Они намерены помешать Кире. Жизнь Эллы связана с действиями Вероники. Гевин все еще рассчитывал привести семью домой, но еще одно событие подтвердило его видение, в рамках которого Ив погиб. Оставленный Леви видится с Таем и замечает, что его состояние усугубляется. Кира хочет отыскать набор для выживания, но у Леви появляется другое предложение.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.8 IMDb
Sierra
Season 3 Episode 1
9 January 2024
Don't Look Up
Season 3 Episode 2
16 January 2024
Maya
Season 3 Episode 3
23 January 2024
Fire Storm
Season 3 Episode 4
30 January 2024
The Road Home (1)
Season 3 Episode 5
6 February 2024
The Road Home (2)
Season 3 Episode 6
13 February 2024
