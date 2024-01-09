В 3-м сезоне сериала «Ла-Брея» события разворачиваются в Лос-Анджелесе, где открылась гигантская воронка. Она поглотила сотни людей и домов. Напомним, в предыдущем сезоне Харрисы приняли решение объединиться с Джеймсом. Чтобы помочь Таю, им надо попасть в здание Лазаря. Они намерены помешать Кире. Жизнь Эллы связана с действиями Вероники. Гевин все еще рассчитывал привести семью домой, но еще одно событие подтвердило его видение, в рамках которого Ив погиб. Оставленный Леви видится с Таем и замечает, что его состояние усугубляется. Кира хочет отыскать набор для выживания, но у Леви появляется другое предложение.