Во 2 сезоне сериала «Ла-Брея» в штате Калифорния загадочным образом открылась гигантская воронка. Она разбила семью на две части, отделив маму и сына от отца с дочерью. Когда часть семьи попадает в пугающий первобытный мир вместе с незнакомыми людьми, им предстоит не только позаботиться о своем выживании в непривычных условиях, но и раскрыть тайну своего местоположения, а также выяснить, существует ли путь домой. Тем временем люди во внешнем мире всеми силами пытаются понять, что же случилось. В новом сезоне Клэр и Гэвин Харрис продолжат борьбу за счастливое воссоединение своей семьи.