La Brea 2021, season 2

Season premiere 27 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 14 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Ла-Брея» в штате Калифорния загадочным образом открылась гигантская воронка. Она разбила семью на две части, отделив маму и сына от отца с дочерью. Когда часть семьи попадает в пугающий первобытный мир вместе с незнакомыми людьми, им предстоит не только позаботиться о своем выживании в непривычных условиях, но и раскрыть тайну своего местоположения, а также выяснить, существует ли путь домой. Тем временем люди во внешнем мире всеми силами пытаются понять, что же случилось. В новом сезоне Клэр и Гэвин Харрис продолжат борьбу за счастливое воссоединение своей семьи.

5.5
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Season 3
The Next Day
Season 2 Episode 1
27 September 2022
The Cave
Season 2 Episode 2
4 October 2022
The Great Escape
Season 2 Episode 3
11 October 2022
The Fog
Season 2 Episode 4
18 October 2022
The Heist
Season 2 Episode 5
25 October 2022
Lazarus
Season 2 Episode 6
1 November 2022
1988
Season 2 Episode 7
15 November 2022
Stampede
Season 2 Episode 8
31 January 2023
Murder in the Clearing
Season 2 Episode 9
31 January 2023
The Return
Season 2 Episode 10
14 February 2023
The Wedding
Season 2 Episode 11
21 February 2023
The Swarm
Season 2 Episode 12
21 February 2023
The Journey, Part 1
Season 2 Episode 13
28 February 2023
The Journey, Part 2
Season 2 Episode 14
28 February 2023
