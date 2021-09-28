В 1 сезоне сериала «Ла-Брея» события происходят в вымышленной реальности, где в центре Лос-Анджелеса появляется загадочная воронка, которая засасывает в себя все, что попадается ей на пути. Оказавшиеся внутри воронки люди попадают в первобытный мир, где царят законы выживания. Они объединяются в племена, чтобы иметь хоть какую-то защиту и кров. Главные герои сериала — члены одной семьи, которые волею судьбы оказываются по разные стороны воронки. Для того, чтобы воссоединиться, им необходимо раскрыть секрет загадочного явления.