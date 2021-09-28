La Brea 2021, season 1

Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"La Brea" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ла-Брея» события происходят в вымышленной реальности, где в центре Лос-Анджелеса появляется загадочная воронка, которая засасывает в себя все, что попадается ей на пути. Оказавшиеся внутри воронки люди попадают в первобытный мир, где царят законы выживания. Они объединяются в племена, чтобы иметь хоть какую-то защиту и кров. Главные герои сериала — члены одной семьи, которые волею судьбы оказываются по разные стороны воронки. Для того, чтобы воссоединиться, им необходимо раскрыть секрет загадочного явления.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.8 IMDb

La Brea List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Pilot
Season 1 Episode 1
28 September 2021
Day 2
Season 1 Episode 2
5 October 2021
The Hunt
Season 1 Episode 3
12 October 2021
The New Arrival
Season 1 Episode 4
19 October 2021
The Fort
Season 1 Episode 5
26 October 2021
The Way Home
Season 1 Episode 6
2 November 2021
The Storm
Season 1 Episode 7
9 November 2021
Origins
Season 1 Episode 8
16 November 2021
Father and Son
Season 1 Episode 9
23 November 2021
Topanga
Season 1 Episode 10
30 November 2021
