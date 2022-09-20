FBI: International 2021, season 2

FBI: International season 2 poster
FBI: International
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"FBI: International" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «ФБР: За границей» продолжается история об оперативных сотрудниках элитной международной группы Федерального бюро расследований. Штаб-квартира отделения находится в Будапеште, но героям приходится много перемещаться по миру, чтобы отслеживать и нейтрализовать угрозы против США. Они не имеют права носить оружие, поэтому вынуждены полагаться на смекалку и интеллектуальные возможности. Напомним, в финале предыдущего сезона сын американского миллиардера, живущего в Германии, скончался от передозировки. Отец звонит всем, включая президента, желая отыскать, кто дал его отпрыску наркотики.

Series rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

FBI: International List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Unburdened
Season 2 Episode 1
20 September 2022
Don't Say Her Name Again
Season 2 Episode 2
27 September 2022
Money is Meaningless
Season 2 Episode 3
4 October 2022
Copper Pots and Daggers
Season 2 Episode 4
11 October 2022
Yesterday's Miracle
Season 2 Episode 5
18 October 2022
Call It Anarchy
Season 2 Episode 6
15 November 2022
A Proven Liar
Season 2 Episode 7
22 November 2022
Hail Mary
Season 2 Episode 8
13 December 2022
Wheelman
Season 2 Episode 9
3 January 2023
BHITW
Season 2 Episode 10
10 January 2023
Someone She Knew
Season 2 Episode 11
24 January 2023
Glimmers and Ghosts
Season 2 Episode 12
14 February 2023
Indefensible
Season 2 Episode 13
21 February 2023
He Who Speaks Dies
Season 2 Episode 14
28 February 2023
Trust
Season 2 Episode 15
14 March 2023
Imminent Threat – Part One
Season 2 Episode 16
4 April 2023
Jealous Mistress
Season 2 Episode 17
11 April 2023
Blood Feud
Season 2 Episode 18
18 April 2023
Dead Sprint
Season 2 Episode 19
25 April 2023
A Tradition of Secrets
Season 2 Episode 20
9 May 2023
Fed to the Sharks
Season 2 Episode 21
16 May 2023
Fencing the Mona Lisa
Season 2 Episode 22
23 May 2023
