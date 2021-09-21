FBI: International 2021, season 1

FBI: International season 1 poster
FBI: International
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"FBI: International" season 1 description

В 1 сезоне сериала «ФБР: За границей» сюжет фокусируется на элитном подразделении федеральных агентов США, которые занимаются происшествиями, происходящими за пределами родной страны. Как правило, все случаи, показанные в сериале, связаны с американскими гражданами. Так, в пилотной серии спецагент Форрестер пытается выследить мужчину, сбежавшего в Хорватию вместе со своей четырнадцатилетней дочкой. Во втором эпизоде международная команда отправляется в Венгрию, чтобы найти женщину, которая похитила собственного сына.

6.4
6.6 IMDb

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

FBI: International List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Pilot
Season 1 Episode 1
21 September 2021
The Edge
Season 1 Episode 2
28 September 2021
Secrets as Weapons
Season 1 Episode 3
5 October 2021
American Optimism
Season 1 Episode 4
12 October 2021
The Soul of Chess
Season 1 Episode 5
2 November 2021
The Secrets She Knows
Season 1 Episode 6
9 November 2021
Trying to Grab Smoke
Season 1 Episode 7
16 November 2021
Voice of the People
Season 1 Episode 8
7 December 2021
One Kind of Madman
Season 1 Episode 9
4 January 2022
Close to the Sun
Season 1 Episode 10
11 January 2022
Chew Toy
Season 1 Episode 11
1 February 2022
One Point One Million Followers
Season 1 Episode 12
22 February 2022
Snakes
Season 1 Episode 13
8 March 2022
The Kill List
Season 1 Episode 14
22 March 2022
Shouldn't Have Left Her
Season 1 Episode 15
29 March 2022
Left of Boom
Season 1 Episode 16
12 April 2022
Uprooting
Season 1 Episode 17
19 April 2022
On These Waters
Season 1 Episode 18
26 April 2022
Get That Revolution Started
Season 1 Episode 19
10 May 2022
Black Penguin
Season 1 Episode 20
17 May 2022
Crestfallen
Season 1 Episode 21
24 May 2022
