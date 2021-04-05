В 1-м сезоне сериала «Уличное правосудие» в центре событий оказывается капитан уголовного розыска Артем Северов – мужчина с железными принципами и нестандартными методами работы. Ради того, чтобы наказать преступников, он готов на все, даже на нарушение служебного кодекса и собственных моральных принципов. Ключевым событием в жизни Артема становится трагическая гибель его напарника и друга. Криминальный авторитет Радугин убивает мужчину «в отместку» Северову за то, что тот разоряет его наркобизнес. Но главный герой готов заплатить кровью за кровь, чтобы восстановить справедливость.