Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Monsters at Work 2021 - 2024, season 2

Monsters at Work season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Monsters at Work Seasons Season 2
Monsters at Work
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Monsters at Work" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Монстры за работой» продолжается история веселых монстров Салли и Майка Вазовски, которые являются закадычными друзьями. Салли – существо синего цвета, поражающее своими масштабами. Поначалу может показаться, что он очень злой, но на самом деле этот монстр – невероятный добряк. Его одноглазый зеленый приятель Майк, как и сам Салли, работает в Корпорации монстров. Они поставляют питание для всех обитателей Монстрополиса. Суть их деятельности заключается в том, чтобы спускаться на землю и пугать детишек. В новом сезоне главных героев и их друзей ожидает много новых захватывающих приключений.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

Monsters at Work List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Monstrous Homecoming
Season 2 Episode 1
5 April 2024
The C.R.E.E.P. Show
Season 2 Episode 2
5 April 2024
Setting the Table
Season 2 Episode 3
13 April 2024
Opening Doors
Season 2 Episode 4
13 April 2024
It's Coming From Inside the House
Season 2 Episode 5
20 April 2024
Field of Screams
Season 2 Episode 6
20 April 2024
Monsters in the Dark
Season 2 Episode 7
27 April 2024
Lights! Camera! Chaos!
Season 2 Episode 8
27 April 2024
Descent into Fear
Season 2 Episode 9
4 May 2024
Powerless
Season 2 Episode 10
4 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more