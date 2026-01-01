|Title
|Artist
|Time
|1
|Monsters at Work Main Title (A Cappella)
|Dominic Lewis / Randy Newman
|2:09
|2
|Comedy Can Be Dangerous
|Билли Кристал / Randy Rogel
|0:48
|3
|Don't Stop Now
|Dominic Lewis
|1:08
|4
|End of the Line
|Dominic Lewis
|1:21
|5
|Friends
|Dominic Lewis
|1:22
|6
|World on Fire
|Dominic Lewis
|2:13
|7
|I'm Not Gonna Sing You a Song
|Билли Кристал / Roberts Gannaway
|1:04
|8
|Scarer Cum Laude
|Dominic Lewis
|2:20
|9
|MIFTters MIFTers
|Dominic Lewis
|1:43
|10
|36 1/2 Hour Energy Drink
|Dominic Lewis
|1:13
|11
|Googley Bear Trapped
|Dominic Lewis
|3:48
|12
|I Know Bowlers
|Dominic Lewis
|1:06
|13
|Angel Hair
|Dominic Lewis
|2:07
|14
|Get Giggles
|Dominic Lewis
|4:36
|15
|The Doors
|Dominic Lewis
|3:13
|16
|Official Jokester
|Dominic Lewis
|4:09
|17
|Monsters at Work Main Title (Instrumental)
|Dominic Lewis / Randy Newman
|2:17
|18
|Monsters at Work Main Title (Toy Piano)
|Dominic Lewis / Randy Newman
|0:47