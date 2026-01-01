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Kinoafisha TV Shows Monsters at Work Soundtrack

Soundtrack from "Monsters at Work"

Music from "Monsters at Work" All info
Monsters at Work (Original Soundtrack)
Monsters at Work (Original Soundtrack) 18 tracks. Dominic Lewis, Билли Кристал
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Title Artist Time
1 Monsters at Work Main Title (A Cappella) Dominic Lewis / Randy Newman 2:09
2 Comedy Can Be Dangerous Билли Кристал / Randy Rogel 0:48
3 Don't Stop Now Dominic Lewis 1:08
4 End of the Line Dominic Lewis 1:21
5 Friends Dominic Lewis 1:22
6 World on Fire Dominic Lewis 2:13
7 I'm Not Gonna Sing You a Song Билли Кристал / Roberts Gannaway 1:04
8 Scarer Cum Laude Dominic Lewis 2:20
9 MIFTters MIFTers Dominic Lewis 1:43
10 36 1/2 Hour Energy Drink Dominic Lewis 1:13
11 Googley Bear Trapped Dominic Lewis 3:48
12 I Know Bowlers Dominic Lewis 1:06
13 Angel Hair Dominic Lewis 2:07
14 Get Giggles Dominic Lewis 4:36
15 The Doors Dominic Lewis 3:13
16 Official Jokester Dominic Lewis 4:09
17 Monsters at Work Main Title (Instrumental) Dominic Lewis / Randy Newman 2:17
18 Monsters at Work Main Title (Toy Piano) Dominic Lewis / Randy Newman 0:47
Listen to songs from "Monsters at Work" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Monsters at Work" in different languages are free for listening online.
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