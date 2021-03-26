Invincible 2021, season 1

Invincible season 1 poster
Invincible 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Invincible" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Непобедимый» сюжет фокусируется на семнадцатилетнем парне по имени Марк Грэйсон. Он живет совершенно обычной и даже немного скучной жизнью, не подозревая о том, что впереди его ждет множество потрясающих событий. Совершенно случайно главный герой узнает о том, что его настоящий отец является одним из самых могущественных супергероев на всем белом свете. По всей видимости, Марку перешли его необычайные способности. Но как с ними совладать? Подростку придется самостоятельно изучить свои особенности, чтобы впоследствии научиться использовать их во благо и для защиты других людей.

Series rating

8.6
Rate 17 votes
8.7 IMDb

Invincible List of episodes

TV series release schedule
It's About Time
Season 1 Episode 1
26 March 2021
Here Goes Nothing
Season 1 Episode 2
26 March 2021
Who You Calling Ugly?
Season 1 Episode 3
26 March 2021
Neil Armstrong, Eat Your Heart Out
Season 1 Episode 4
2 April 2021
That Actually Hurt
Season 1 Episode 5
9 April 2021
You Look Kinda Dead
Season 1 Episode 6
16 April 2021
We Need to Talk
Season 1 Episode 7
23 April 2021
Where I Really Come From
Season 1 Episode 8
30 April 2021
