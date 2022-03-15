Young Rock 2021 - 2023 season 2

Young Rock
Season premiere 15 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Young Rock" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Молодой Скала» в центре событий оказывается голливудская знаменитость и экс-чемпион WWE Дуэйн Джонсон. Напомним, в предыдущем сезоне зрители узнали о его карьере в качестве рестлера, а также о том, как Скала учился в среднем общеобразовательном заведении Нью-Джерси, активно играл в футбол и проводил время на Гавайских островах. Теперь станет известно о том, как прошел первый год Дуэйна на ринге. Джонсону довелось столкнуться со многими профессиональными рестлерами, в числе которых Джерри Лоулер, Томми Рик, Бам Бам Бигелоу и другие. Эти встречи существенно повлияли на дальнейшее развитие его жизни.

7.1
7.2 IMDb

"Young Rock" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Unprecedented Fatherhood
Season 2 Episode 1
15 March 2022
Seven Bucks
Season 2 Episode 2
22 March 2022
In Your Blood
Season 2 Episode 3
29 March 2022
In the Dark
Season 2 Episode 4
5 April 2022
What Business?
Season 2 Episode 5
12 April 2022
Kiss and Release
Season 2 Episode 6
19 April 2022
An Understanding
Season 2 Episode 7
26 April 2022
Corpus Christi
Season 2 Episode 8
3 May 2022
Backyard Brawl-b-q
Season 2 Episode 9
10 May 2022
Rocky's Code
Season 2 Episode 10
17 May 2022
You Gotta Get Down to Get Up
Season 2 Episode 11
24 May 2022
Let the People Decide
Season 2 Episode 12
24 May 2022
