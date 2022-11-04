Young Rock 2021 - 2023, season 3

Young Rock season 3 poster
Young Rock 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 4 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Young Rock" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Молодой Скала» приключения Дуэйна «Скалы» Джонсона продолжаются. Он по-прежнему следует по пути, который превратит его из простого ребенка в выдающуюся суперзвезду. Напомним, в финале предыдущего сезона события разворачивались в Мемфисе 1996 года. Всемирный фонд дикой природы отправил Дуэйна в Мемфис для развития его борцовских навыков. Герой видит, что букер издевается над Бруно в центре города, и не может оставаться в стороне. Затем действие перемещается в будущее. В 2032 году конфликт кандидата Джонсона с доктором Жюльеном достигает своей кульминационной части.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb

"Young Rock" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 3
The People Need You
Season 3 Episode 1
4 November 2022
Rocky Sucks
Season 3 Episode 2
11 November 2022
On The Ropes
Season 3 Episode 3
18 November 2022
Night Of The Chi-Chi's
Season 3 Episode 4
2 December 2022
Five Days
Season 3 Episode 5
9 December 2022
Dwanta Claus
Season 3 Episode 6
16 December 2022
World Pacific Wrestling
Season 3 Episode 7
6 January 2023
Going Heavy
Season 3 Episode 8
13 January 2023
It All Goes Back to Childhood
Season 3 Episode 9
20 January 2023
Once Upon A Time In…
Season 3 Episode 10
3 February 2023
Know Your Role
Season 3 Episode 11
10 February 2023
Chest To Chest
Season 3 Episode 12
17 February 2023
False Ceilings
Season 3 Episode 13
24 February 2023
