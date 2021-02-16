Young Rock 2021 - 2023 season 1

Young Rock 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
"Young Rock" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Молодой Скала» действие разворачивается в не очень далеком будущем, когда известный всему миру актер и спортсмен всерьез увлекается политикой и решает баллотироваться на пост будущего лидера страны. В суматохе серых будней Скала вспоминает о том, как пришел к той версии себя, которой является в данный период жизни. Герой мысленно возвращается в свое прошлое: детство, школьные годы и студенческую пору. Он вспоминает, как рос совершенно счастливым и не закомплексованным ребенком в крепкой и заботливой семье, как впервые поучаствовал в школьном футбольном матче в статусе квотербека, а также как совершил свою первую важную деловую сделку.

7.1
7.2 IMDb

"Young Rock" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Working the Gimmick
Season 1 Episode 1
16 February 2021
On The Road Again
Season 1 Episode 2
23 February 2021
Forward, Together
Season 1 Episode 3
2 March 2021
Check Your Head
Season 1 Episode 4
16 March 2021
Don't Go Breaking My Heart
Season 1 Episode 5
23 March 2021
My Day with Andre
Season 1 Episode 6
30 March 2021
Johnson & Hopkins
Season 1 Episode 7
6 April 2021
My Baby Only Drinks the Good Stuff
Season 1 Episode 8
13 April 2021
A Lady Named Star Search
Season 1 Episode 9
20 April 2021
Good Vs. Great
Season 1 Episode 10
27 April 2021
Election Day
Season 1 Episode 11
4 May 2021
