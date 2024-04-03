Walker season 4 watch online

Walker 18+
Season premiere 3 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes
"Walker" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Уокер» продолжается история офицера полиции по фамилии Уокер, работающего под прикрытием. Напомним, в предыдущем сезоне будущее семьи Уокеров выглядело вполне обнадеживающим, пока Корделл не пропал. В то время как загадочные похитители пытаются сломить его волю, капитан Джеймс, Кэсси и другие рейнджеры делают все, чтобы помочь Корделлу. Однако у Стеллы есть свои представления о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Тем временем Бонэм делится с Лиамом своим методом облегчить последствия травмы. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых испытаний.

6.1
6.2 IMDb

"Walker" season 4 list of episodes.

Season 4
The Quiet
Season 4 Episode 1
3 April 2024
Maybe it's Maybelline
Season 4 Episode 2
10 April 2024
Lessons From the Gift Shop
Season 4 Episode 3
17 April 2024
Insane B.S. and Bloodshed
Season 4 Episode 4
24 April 2024
We've Been Here Before
Season 4 Episode 5
1 May 2024
We All Fall Down
Season 4 Episode 6
8 May 2024
Hold Me Now
Season 4 Episode 7
15 May 2024
Witt's End
Season 4 Episode 8
22 May 2024
A History of Horrors and Other Tales
Season 4 Episode 9
29 May 2024
End This Way
Season 4 Episode 10
5 June 2024
Let's Go, Let's Go
Season 4 Episode 11
12 June 2024
Letting Go
Season 4 Episode 12
19 June 2024
See You Sometime
Season 4 Episode 13
26 June 2024
