Walker season 3 watch online

Walker season 3 poster
Walker 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 13 hours 30 minutes
"Walker" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Уокер» главный герой временно заменяет Джеймса на посту капитана, пока тот приходит в себя после ранения на службе. Напряженность в отношениях между семьями Уокер и Дэвидсон, наконец, достигает своего апогея. В городке разгорается настоящая война. Тем временем Дениз продолжает злиться и рассчитывает отомстить Корделлу. Лиам находит старые чертежи земельного раздела, которые могут помочь семье. Уокер понимает, что его жизни грозит серьезная опасность. Он должен как можно скорее распутать непростые переплетения отношений в городке, чтобы спасти себя и своих близких.

Series rating

6.1
Rate 14 votes
6.2 IMDb

"Walker" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
World On a String
Season 3 Episode 1
6 October 2022
Sittin' on a Rainbow
Season 3 Episode 2
13 October 2022
Rubber Meets the Road
Season 3 Episode 3
20 October 2022
Wild Horses Couldn't Drag Me Away
Season 3 Episode 4
27 October 2022
Mum's the Word
Season 3 Episode 5
3 November 2022
Something There That Wasn't There Before
Season 3 Episode 6
10 November 2022
Just Desserts
Season 3 Episode 7
17 November 2022
Cry Uncle
Season 3 Episode 8
12 January 2023
Buffering
Season 3 Episode 9
19 January 2023
Blinded By the Light
Season 3 Episode 10
26 January 2023
Past Is Prologue
Season 3 Episode 11
16 February 2023
Best Laid Plans
Season 3 Episode 12
23 February 2023
The Deserters
Season 3 Episode 13
2 March 2023
False Flag (1)
Season 3 Episode 14
23 March 2023
False Flag (2)
Season 3 Episode 15
30 March 2023
Daddy Was a Bank Robber
Season 3 Episode 16
27 April 2023
It Writes Itself
Season 3 Episode 17
4 May 2023
It's a Nice Day for a Ranger Wedding
Season 3 Episode 18
11 May 2023
