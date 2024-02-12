Bob Hearts Abishola 2019 - 2024, season 5

Bob Hearts Abishola
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 12 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Bob Hearts Abishola" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Боб любит Абишолу» самая необычная сладкая парочка Детройта продолжает бороться за свои отношения. Мелкий бизнесмен Боб, производящий мужские носки, и чернокожая медсестра Абишола, приехавшая в Америку из страны третьего мира, действительно любят друг друга, но им порой бывает очень непросто найти общий язык. Когда на фабрике Боба начинаются проблемы с поставками, у влюбленных практически не остается времени друг на друга. Ситуацию усугубляют друзья и родственники, каждый из которых мечтает «присесть на уши» и поделиться своими проблемами. Гудвин и Кофо в очередной раз ссорятся, а в семье Абишолы умирает дальний родственник.

Series rating

7.0
Rate 15 votes
7.1 IMDb

Bob Hearts Abishola List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Dead Eyes of a Respectful Son
Season 5 Episode 1
12 February 2024
Kill the Cat
Season 5 Episode 2
19 February 2024
The Devil's Hot Tub
Season 5 Episode 3
26 February 2024
The Heart Attack Boys
Season 5 Episode 4
4 March 2024
Tayo Time
Season 5 Episode 5
4 March 2024
A Tablespoon of Dad
Season 5 Episode 6
11 March 2024
Worth the Cooties
Season 5 Episode 7
18 March 2024
My Michelle Obama
Season 5 Episode 8
25 March 2024
Sad Cupcakes
Season 5 Episode 9
1 April 2024
Diamonds Are Made to Sparkle
Season 5 Episode 10
15 April 2024
These Giants Are Flexible
Season 5 Episode 11
22 April 2024
Olu! I Popped!
Season 5 Episode 12
29 April 2024
Find Your Bench
Season 5 Episode 13
6 May 2024
