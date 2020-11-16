Bob Hearts Abishola 2019, season 2

Bob Hearts Abishola
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Bob Hearts Abishola" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Боб любит Абишолу» действие разворачивается вокруг бизнесмена средней руки по имени Боб. У него имеется собственная фабрика по производству носков. В один прекрасный день главный герой попадает в больницу после сердечного приступа и встречает там главную любовь своей жизни — медсестру нигерийского происхождения по имени Абишола. Женщина довольно быстро отвечает ему взаимностью — пара пытается построить совместный быт, превозмогая все социальные и культурные различия. В новых сериях Боб готовится сделать предложение своей возлюбленной и даже покупает обручальное кольцо. Однако на пути к алтарю стоит довольно серьезная проблема: Абишола все еще находится в официальном браке с другим мужчиной.

7.0
Rate 15 votes
7.1 IMDb

Bob Hearts Abishola List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
On a Dead Guy's Bench
Season 2 Episode 1
16 November 2020
Paris Is For Lovers, Not Mothers
Season 2 Episode 2
23 November 2020
Straight Outta Lagos
Season 2 Episode 3
30 November 2020
Camp Bananas
Season 2 Episode 4
7 December 2020
Sleeping Next To An Old Boat
Season 2 Episode 5
14 December 2020
A Tight Ass is a Wonderful Thing
Season 2 Episode 6
4 January 2021
The Wrong Adebambo
Season 2 Episode 7
18 January 2021
Honest Yak Prices
Season 2 Episode 8
25 January 2021
Tunde The Boy King
Season 2 Episode 9
8 February 2021
The Cheerleader Leader
Season 2 Episode 10
22 February 2021
I Did Not Raise Him to be a Teenager
Season 2 Episode 11
8 March 2021
We Don't Rat On Family
Season 2 Episode 12
15 March 2021
A Big African Bassoon
Season 2 Episode 13
12 April 2021
A Tough Old Bird
Season 2 Episode 14
19 April 2021
TLC: Tunde's Loving Care
Season 2 Episode 15
26 April 2021
Sights And Bites
Season 2 Episode 16
3 May 2021
The Devil's Taste Buds
Season 2 Episode 17
10 May 2021
God Accepts Venmo
Season 2 Episode 18
17 May 2021
