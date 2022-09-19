Bob Hearts Abishola 2019, season 4

Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 19 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
В 4 сезоне сериала «Боб любит Абишолу» продолжается трогательная и забавная история любви немолодого американского бизнесмена и его медсестры – иммигрантки из Нигерии. Теперь странная парочка живет вместе, как настоящая семья. Кроме того, к ним в Америку переезжает сын-подросток Абишолы от первого брака по имени Дел. Вопросы воспитания создают первые серьезные проблемы на пути влюбленных. Женщина старается быть строгой и справедливой матерью, в то время как Боб готов всячески баловать Дела. Паре придется прийти к общему знаменателю, особенно если учесть, что вскоре у них родится и общий ребенок.

7.0
7.1 IMDb

Touched by a Holy Hand
Season 4 Episode 1
19 September 2022
Bibles to Brothels
Season 4 Episode 2
26 September 2022
Americans and Their Dreams
Season 4 Episode 3
3 October 2022
Inner Boss Bitch
Season 4 Episode 4
10 October 2022
Kicked Outta the Dele Club
Season 4 Episode 5
17 October 2022
Two Rusty Tractors
Season 4 Episode 6
24 October 2022
Your Father's Kingdom
Season 4 Episode 7
14 November 2022
Estée Lauder and Goat Meat
Season 4 Episode 8
21 November 2022
Idle Nigerians
Season 4 Episode 9
5 December 2022
An Afro and a Peugeot
Season 4 Episode 10
16 January 2023
Twerk O' Clock
Season 4 Episode 11
23 January 2023
My Successful Lawyer Son
Season 4 Episode 12
6 February 2023
Happy People are Lazy
Season 4 Episode 13
13 February 2023
Put that Toe on Ice
Season 4 Episode 14
27 February 2023
Every Character is the Villain
Season 4 Episode 15
13 March 2023
Mmm, Fresh Baked Sock!
Season 4 Episode 16
20 March 2023
I'll Never Play Banjo Again
Season 4 Episode 17
10 April 2023
A Hundred CCs of Handsome
Season 4 Episode 18
17 April 2023
Keep That Under Your Gele
Season 4 Episode 19
1 May 2023
The Genius Who Fell Out of My Womb
Season 4 Episode 20
8 May 2023
Take Two Yellows and Go to Bed
Season 4 Episode 21
15 May 2023
Uncharted Waters of Mediocrity
Season 4 Episode 22
22 May 2023
