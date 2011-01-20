Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Fairly Legal poster
Kinoafisha TV Shows Fairly Legal Seasons

Fairly Legal All seasons

Fairly Legal 12+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel USA Network

Series rating

8.0
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Write review
All seasons of "Fairly Legal"
Fairly Legal - Season 1 Season 1
10 episodes 20 January 2011 - 24 March 2011
 
Fairly Legal - Season 2 Season 2
13 episodes 16 March 2012 - 15 June 2012
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more