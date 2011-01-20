Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Fairly Legal
Seasons
Fairly Legal All seasons
Fairly Legal
12+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
8.0
Rate
10
votes
7.3
IMDb
Write review
All seasons of "Fairly Legal"
Season 1
10 episodes
20 January 2011 - 24 March 2011
Season 2
13 episodes
16 March 2012 - 15 June 2012
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree