В 1 сезоне сериала «Праведные Джемстоуны» в центре событий оказывается семейство Джемстоунов, которые получили известность во всем мире в качестве телепроповедников из южной части США. Илай, Джесси и Келвин – трое евангелистов, которые путешествуют по разным городам Америки и выступают с проповедями на больших площадках. Также они проводят церемонии крещения и каждую неделю выходят в эфир на государственных каналах. Мало кому известно, что под напускным благочестием скрываются корыстные мотивы и властолюбие. Илай – глава семьи, который всеми силами стремится удержать членов семьи вместе и противостоять конкурентам.