В 3-м сезоне сериала «Праведные Джемстоуны» с предыдущих событий проходит несколько месяцев. Малыш Билли неожиданно воссоединяется с человеком из своего прошлого и узнает, что он имеет все шансы стать отцом. Джесси, Келвин и Джуди обдумывают последствия своих поступков, но приходят не к самым правильным выводам. Илай пытается загладить свою вину перед родственниками, в то время как Келвин теряет власть над своей паствой. Ему приходится срочно придумывать новый способ воздействия на аудиторию. Эли подумывает о том, чтобы передать сыновьям бразды правления необычным семейным бизнесом во славу Иисуса.