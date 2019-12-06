Menu
Reprisal (2019 - 2019)
Reprisal
18+
Drama
Action
Production year
2019
Country
USA
Total seasons
1 season
Episode duration
51 minutes
Streaming service
Hulu
Runtime
8 hours 30 minutes
TV series description
A woman sets out for revenge against the gang that tried to kill her.
Cast
Characters
Creator
Josh Corbin
Cast
Characters
Cast
Characters
Rodrigo Santoro
Joel
Rhys Wakefield
Matty
Abigail Spencer
Katherine Harlow / Doris Quinn
Rory Cochrane
Burt Harlow
U. Erl Braun
Witt
Cast and Crew
Series rating
6.8
10
votes
7.4
IMDb
Seasons
Season 1
2019,
10 episodes
TV Series reviews
No reviews
Stills
