Reprisal poster
6.8 IMDb Rating: 7.4
Kinoafisha TV Shows Reprisal

Reprisal (2019 - 2019)

Reprisal 18+
Production year 2019
Country USA
Total seasons 1 season
Episode duration 51 minutes
Streaming service Hulu
Runtime 8 hours 30 minutes

TV series description

A woman sets out for revenge against the gang that tried to kill her.

Creator
Josh Corbin
Rodrigo Santoro
Rodrigo Santoro Joel
Rhys Wakefield
Rhys Wakefield Matty
Abigail Spencer
Abigail Spencer Katherine Harlow / Doris Quinn
Rory Cochrane
Rory Cochrane Burt Harlow
U. Erl Braun Witt
Cast and Crew

Series rating

6.8
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Seasons
Reprisal - Season 1 Season 1
2019, 10 episodes
 
TV Series reviews
Stills
