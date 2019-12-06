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Reprisal 2019, season 1
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Reprisal
Seasons
Season 1
Reprisal
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
6 December 2019
Production year
2019
Number of episodes
10
Runtime
8 hours 30 minutes
Series rating
7.3
Rate
20
votes
7.4
IMDb
"Reprisal" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
The Tale of Harold Horpus
Season 1
Episode 1
6 December 2019
A Flintlock & A Hound
Season 1
Episode 2
6 December 2019
The Emboldened Conflict
Season 1
Episode 3
6 December 2019
On the Principles of Horsehound
Season 1
Episode 4
6 December 2019
The Tiniest Battle
Season 1
Episode 5
6 December 2019
For Love of the Archipelago
Season 1
Episode 6
6 December 2019
25 or 6 to 4
Season 1
Episode 7
6 December 2019
The Horse Cabbage Heart
Season 1
Episode 8
6 December 2019
dammit
Season 1
Episode 9
6 December 2019
The Horpus Horrendous
Season 1
Episode 10
6 December 2019
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