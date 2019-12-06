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Reprisal 2019, season 1

Reprisal season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Reprisal Seasons Season 1
Reprisal 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 30 minutes

Series rating

7.3
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Reprisal" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Tale of Harold Horpus
Season 1 Episode 1
6 December 2019
A Flintlock & A Hound
Season 1 Episode 2
6 December 2019
The Emboldened Conflict
Season 1 Episode 3
6 December 2019
On the Principles of Horsehound
Season 1 Episode 4
6 December 2019
The Tiniest Battle
Season 1 Episode 5
6 December 2019
For Love of the Archipelago
Season 1 Episode 6
6 December 2019
25 or 6 to 4
Season 1 Episode 7
6 December 2019
The Horse Cabbage Heart
Season 1 Episode 8
6 December 2019
dammit
Season 1 Episode 9
6 December 2019
The Horpus Horrendous
Season 1 Episode 10
6 December 2019
TV series release schedule
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