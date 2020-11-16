The Neighborhood 2018, season 3

Season premiere 16 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"The Neighborhood" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Соседство» действие разворачивается вокруг семей Джонсонов и Батлеров, которые живут в небольшом пригороде Лос-Анджелеса. Джонсоны считаются новичками в этом районе: они приобрели свой небольшой, но уютный домик совсем недавно. Кроме того, Дэйв, его жена Джемма и сын Гловер существенно отличаются от большей части местных жителей своим цветом кожи — они белые. К счастью, благодаря гостеприимности Батлеров новоселам удается более-менее наладить отношения со всеми соседями. Однако дружба между двумя абсолютно разными семьями неожиданно порождает миллионы забавных бытовых ситуаций.

Series rating

6.7
Rate 20 votes
6.8 IMDb

The Neighborhood List of episodes

TV series release schedule
Welcome to the Movement
Season 3 Episode 1
16 November 2020
Welcome To The Election
Season 3 Episode 2
23 November 2020
Welcome To Couples Therapy
Season 3 Episode 3
30 November 2020
Welcome To The Rooster
Season 3 Episode 4
7 December 2020
Welcome To The Road Trip
Season 3 Episode 5
14 December 2020
Welcome To The Turnaround
Season 3 Episode 6
4 January 2021
Welcome to the Motorcycle
Season 3 Episode 7
18 January 2021
Welcome to the Property
Season 3 Episode 8
25 January 2021
Welcome To The Shakedown
Season 3 Episode 9
8 February 2021
Welcome To The Procedure
Season 3 Episode 10
22 February 2021
Welcome To The Dad Band
Season 3 Episode 11
8 March 2021
Welcome To The Treehouse
Season 3 Episode 12
15 March 2021
Welcome to the Art Class
Season 3 Episode 13
12 April 2021
Welcome to the Hero
Season 3 Episode 14
19 April 2021
Welcome to the Challenge
Season 3 Episode 15
26 April 2021
Welcome to the Test Run
Season 3 Episode 16
3 May 2021
Welcome to the Invasion
Season 3 Episode 17
10 May 2021
Welcome to the Surprise
Season 3 Episode 18
17 May 2021
