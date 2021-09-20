В 4 сезоне сериала «Соседство» приключения Джонсонов продолжаются. Дэйв приступает к изучению своего генеалогического древа и вскоре делает удивительное открытие: они с Кэлвином больше, чем просто соседи. Тина предлагает помощь Джемме, которая с утра чувствовала себя плохо. В это же время ее посещает неожиданная идея. Тем временем Марти кардинально преображается, чтобы произвести впечатление на свою прошлую любовь. Джемма нанимает Алексис в качестве преподавателя в школу. Тина быстро начинает подозревать, что новая учительница может быть не совсем той, за кого пытается себя выдать.