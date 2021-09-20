The Neighborhood 2018, season 4

The Neighborhood season 4 poster
The Neighborhood
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 20 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Neighborhood" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Соседство» приключения Джонсонов продолжаются. Дэйв приступает к изучению своего генеалогического древа и вскоре делает удивительное открытие: они с Кэлвином больше, чем просто соседи. Тина предлагает помощь Джемме, которая с утра чувствовала себя плохо. В это же время ее посещает неожиданная идея. Тем временем Марти кардинально преображается, чтобы произвести впечатление на свою прошлую любовь. Джемма нанимает Алексис в качестве преподавателя в школу. Тина быстро начинает подозревать, что новая учительница может быть не совсем той, за кого пытается себя выдать.

Series rating

6.7
Rate 20 votes
6.8 IMDb

The Neighborhood List of episodes

TV series release schedule
Welcome to the Family
Season 4 Episode 1
20 September 2021
Welcome To The Intervention
Season 4 Episode 2
27 September 2021
Welcome To The Sister From Another Mister
Season 4 Episode 3
4 October 2021
Welcome To The Porch Pirate
Season 4 Episode 4
11 October 2021
Welcome To Your Match
Season 4 Episode 5
18 October 2021
Welcome To The Haunting
Season 4 Episode 6
1 November 2021
Welcome to the Ex-Files
Season 4 Episode 7
8 November 2021
Welcome to the Family Business
Season 4 Episode 8
29 November 2021
Welcome to the Splurge
Season 4 Episode 9
6 December 2021
Welcome to Jury Duty
Season 4 Episode 10
3 January 2022
Welcome to the Knockout
Season 4 Episode 11
17 January 2022
Welcome to the Big One
Season 4 Episode 12
24 January 2022
Welcome to the Stakeout
Season 4 Episode 13
28 February 2022
Welcome to the Big Little Leagues
Season 4 Episode 14
7 March 2022
Welcome to the Remodel
Season 4 Episode 15
14 March 2022
Welcome to the Man Code
Season 4 Episode 16
21 March 2022
Welcome to Bro Money, Bro Problems
Season 4 Episode 17
28 March 2022
Welcome to the Feud
Season 4 Episode 18
18 April 2022
Welcome to the Quinceañera
Season 4 Episode 19
2 May 2022
Welcome to the Mama Drama
Season 4 Episode 20
9 May 2022
Welcome to the Dream Girls
Season 4 Episode 21
16 May 2022
Welcome to the Ring
Season 4 Episode 22
23 May 2022
