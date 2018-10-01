Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Neighborhood 2018, season 1

The Neighborhood season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Neighborhood Seasons Season 1
The Neighborhood
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"The Neighborhood" season 1 description

В 1 сезоне «Соседства», переехав из маленького городка штата Мичиган, Дэйв Джонсон покупает для своей семьи новый дом в Лос-Анджелесе и сталкивается с ворчливым соседом по имени Келвин. Он переживает за то, что новые белые соседи могут нарушить привычный уклад жизни афроамериканского района. Дэйв постоянно обращается к нему то с просьбой о помощи, то с приглашением на вечеринку. Несмотря на раздражение, Келвину все равно приходится переступать через себя и контактировать с новоиспеченным соседом.

Series rating

6.7
Rate 20 votes
6.8 IMDb

The Neighborhood List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Pilot
Season 1 Episode 1
1 October 2018
Welcome to the Repipe
Season 1 Episode 2
8 October 2018
Welcome to the Spare Key
Season 1 Episode 3
15 October 2018
Welcome to the Housewarming
Season 1 Episode 4
22 October 2018
Welcome to Game Night
Season 1 Episode 5
29 October 2018
Welcome to the Anniversary
Season 1 Episode 6
5 November 2018
Welcome to the Barbershop
Season 1 Episode 7
12 November 2018
Welcome to Thanksgiving
Season 1 Episode 8
19 November 2018
Welcome to the Dinner Guest
Season 1 Episode 9
3 December 2018
Welcome to the Stolen Sneakers
Season 1 Episode 10
10 December 2018
Welcome to the Fundraiser
Season 1 Episode 11
17 December 2018
Welcome to Grover's Birthday
Season 1 Episode 12
14 January 2019
Welcome to Fight Night
Season 1 Episode 13
4 February 2019
Welcome to the Yard Sale
Season 1 Episode 14
11 February 2019
Welcome to Malcolm's Job
Season 1 Episode 15
18 February 2019
Welcome to the Big Payback
Season 1 Episode 16
25 February 2019
Welcome to the Climb
Season 1 Episode 17
11 March 2019
Welcome to Logan #2
Season 1 Episode 18
25 March 2019
Welcome to the Camping Trip
Season 1 Episode 19
1 April 2019
Welcome to the Repass
Season 1 Episode 20
15 April 2019
Welcome to the Conversation
Season 1 Episode 21
22 April 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more