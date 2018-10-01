В 1 сезоне «Соседства», переехав из маленького городка штата Мичиган, Дэйв Джонсон покупает для своей семьи новый дом в Лос-Анджелесе и сталкивается с ворчливым соседом по имени Келвин. Он переживает за то, что новые белые соседи могут нарушить привычный уклад жизни афроамериканского района. Дэйв постоянно обращается к нему то с просьбой о помощи, то с приглашением на вечеринку. Несмотря на раздражение, Келвину все равно приходится переступать через себя и контактировать с новоиспеченным соседом.