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Season 5
Wisting
18+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
26 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
4
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
7.4
Rate
20
votes
7.3
IMDb
"Wisting" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 5
Episode 1
26 December 2024
Episode 2
Season 5
Episode 2
26 December 2024
Episode 3
Season 5
Episode 3
26 December 2024
Episode 4
Season 5
Episode 4
26 December 2024
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